В Госдуме возмущены запретом МОК проносить флаг РФ на трибуны ОИ-2018

24 Янв. 2018 2018-01-24T10:18:12+03:00

Депутат Игорь Лебедев указал на то, что теперь комитет взялся и за российских болельщиков

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В Государственной думе выразили возмущение решением Международного олимпийского комитета, согласно которому болельщики не могут приносить флаги России на трибуны во время Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее МОК провел последнюю "чистку", в результате которой от Игр были отстранены не только уличенные в употреблении допинга спортсмены из РФ, но и те, кто не замешан в этом скандале. Кроме того, комитет ввел запрет на использование в ходе соревнований и тренировок ОИ флагов стран, не участвующих в Олимпиаде.

Напомним, что Россия входит в их число, поскольку наша сборная была отстранена от Игр, а спортсмены в этом году могут выступать лишь под нейтральным флагом.

"А вот теперь МОК взялся и за болельщиков. Видимо, они все тоже указаны в списке Родченкова. Но мы и это стерпим, утремся и потащимся на ОИ, поджав хвост…" — написал вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев в своем Twitter.