2018-01-24T10:54:16+03:00
В мире

Трамп обвинил Samsung в причастности к потере переписки агентов ФБР

Речь идет о пропаже sms-сообщений, которыми обменивались контрразведчик Питер Стржок и его любовница Лиза Пейдж
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию в СМИ переписки между двумя сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР). Речь идет о sms-сообщениях, которыми обменивались контрразведчик ФБР Питер Стржок, отстраненный от расследования «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году, и юрист Лиза Пейдж, с которой Стржок состоял в отношениях.

Так, в причастности к пропаже переписки «любовников из ФБР» американский лидер обвинил южнокорейскую корпорацию Samsung. «Где 50 тысяч важных текстовых сообщений между любовниками из ФБР Лизой Пейдж и Питером Стржоком? Виноваты Samsung!» - написал хозяин Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Минюсте США и ФБР могло существовать «секретное сообщество», которое действовало против Трампа во время выборов 2016 года. Как сообщалось, ФБР потеряло переписку агентов ведомства, доказывающую предвзятое отношение к нынешнему американскому лидеру.

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