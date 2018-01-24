Канадская компания обвинила хакеров из КНДР в вирусной атаке через РФ

24 Янв. 2018 2018-01-24T10:59:56+03:00

Многие иностранные компании и правительства продолжают видеть "российский след" во всех своих бедах Фото: REUTERS

Кибернападение на серверы трансагентства было зафиксировано ранее в январе

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Канадская транспортная компания Metrolinx обвинила северокорейских хакеров в совершении кибератаки на серверы агентства с помощью вируса, запущенного через Россию. Такое заявление сделала представительница трансагентства Анна-Мари Эйкинс.

Она рассказала, что атака была зафиксирована ранее в январе этого года. Тогда кибернападение не затронуло конфиденциальные сведения и не нарушило работы каких-либо систем безопасности.

Между тем, как сообщает телеканал CBC со ссылкой на анонимный источник, вирус, поразивший компьютеры Metrolinx, якобы пришел из России.

Отметим, что данная компания управляет пригородным железнодорожным и автобусным сообщением в канадском регионе Голден-Хорсшу, а также занимается обеспечением работы аэропортов Торонто.

"Русских хакеров" уже не впервые обвиняют в кибератаках на зарубежные агентства, ведомства и прочие сайты. Так, например, в Испании говорили о том, что якобы именно российские "умельцы" вмешались в каталонский кризис.