2018-01-24T11:51:14+03:00
Происшествия

В Ногинске горит склад на площади в тысячу квадратных метров

Из здания были эвакуированы одиннадцать сотрудников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Ногинске горит склад на площади в тысячу квадратных метров.В Ногинске горит склад на площади в тысячу квадратных метров

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Мощный пожар разгорелся на складе с пластиком и бумагой в Ногинском районе Московской области. Такое заявление сделали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"В 09:45 мск поступила информация о пожаре по адресу: Ногинский район, поселок Молзино, улица Советская, дом 45", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

К настоящему момент известно, что огонь распространился на площади 1000 кв. метров. Из здания были эвакуированы одиннадцать сотрудников. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Пожару присвоен повышенный второй номер. Тушение проводится с учетом данного ранга. Между тем, на место ЧП уже выехали дополнительные бригады и средства. Также в скором времени к складу прибудет лаборатория для замеров уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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