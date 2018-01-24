В Ногинске горит склад на площади в тысячу квадратных метров
В Ногинске горит склад на площади в тысячу квадратных метров.В Ногинске горит склад на площади в тысячу квадратных метров
Мощный пожар разгорелся на складе с пластиком и бумагой в Ногинском районе Московской области. Такое заявление сделали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
"В 09:45 мск поступила информация о пожаре по адресу: Ногинский район, поселок Молзино, улица Советская, дом 45", - передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
К настоящему момент известно, что огонь распространился на площади 1000 кв. метров. Из здания были эвакуированы одиннадцать сотрудников. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
Пожару присвоен повышенный второй номер. Тушение проводится с учетом данного ранга. Между тем, на место ЧП уже выехали дополнительные бригады и средства. Также в скором времени к складу прибудет лаборатория для замеров уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.