СМИ рассказали о предвыборной поездке Собчак в США

24 Янв. 2018 2018-01-24T11:21:15+03:00

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‍В СМИ появилась информация о том, что в феврале кандидат в президенты России Ксения Собчак отправится в США.

По некоторым данным, во время этого визита претендент на высший государственный пост планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, а также в Джорджтаунском университете. Кроме того, как выяснилось, Собчак рассчитывает попасть на Национальный молитвенный завтрак с участием американского лидера Дональда Трампа.

Так, выступление в CSIS на тему «Поставторитарное будущее России» намечено на 6 февраля, а уже на следующий день телеведущая выступит с речью об «экономической реформе» в Джорджтаунском университете, сообщает Русская служба Би-би-си.

Что касается планов Собчак побывать на Национальном молитвенном завтраке, то об этом журналистам рассказали сразу два сотрудника ее предвыборного штаба.

Кстати, напомним, недавно телеведущая приходила в «Комсомолку». В эфире Радио «Комсомольская правда» она ответила на вопросы слушателей и журналистов «КП».