СМИ рассказали о предвыборной поездке Собчак в США
В СМИ появилась информация о том, что в феврале кандидат в президенты России Ксения Собчак отправится в США.
По некоторым данным, во время этого визита претендент на высший государственный пост планирует выступить в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне, а также в Джорджтаунском университете. Кроме того, как выяснилось, Собчак рассчитывает попасть на Национальный молитвенный завтрак с участием американского лидера Дональда Трампа.
Так, выступление в CSIS на тему «Поставторитарное будущее России» намечено на 6 февраля, а уже на следующий день телеведущая выступит с речью об «экономической реформе» в Джорджтаунском университете, сообщает Русская служба Би-би-си.
Что касается планов Собчак побывать на Национальном молитвенном завтраке, то об этом журналистам рассказали сразу два сотрудника ее предвыборного штаба.
Кстати, напомним, недавно телеведущая приходила в «Комсомолку». В эфире Радио «Комсомольская правда» она ответила на вопросы слушателей и журналистов «КП».
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