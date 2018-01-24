"Это уже слишком": Япония потребовала прекратить полеты вертолетов США

24 Янв. 2018 2018-01-24T11:33:20+03:00

Жители Окинавы не раз просили американских военных сократить количество полетов Фото: REUTERS

С начала января американские аппараты трижды совершали экстренную посадку на Окинаве

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Власти Японии потребовали от США прекратить полеты военных вертолетов AH-1 "Кобра "на территории страны. Такое заявление сделал министр обороны Ицунори Онодэра

Он подчеркнул, что с начала текущего месяца американские вертолеты трижды осуществляли вынужденную посадку на Окинаве, чем были очень недовольны местные жители.

"Это уже слишком", - цитирует "Киодо" главу ведомства.

Между тем министр иностранных дел Японии Таро Коно в разговоре с послом США Вилльямом Хаггерти назвал сложившуюся ситуацию "крайне прискорбной" и призвал Вашингтон принять действенные меры.

Напомним, что 6 января вертолет американских ВВС совершил экстренную посадку на пляже возле города Урума, а через несколько дней аналогичный инцидент произошел у населенного пункта Йомитан. "Последней каплей" для японских властей стал инцидент от 23 января, когда "Кобра" вынужденно приземлилась на одном из южных островов префектуры Окинава.