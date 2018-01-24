СМИ узнали о возможном ограничении анонимных электронных платежей

24 Янв. 2018 2018-01-24T11:49:11+03:00

Банк России настаивает также на запрете снимать наличные с анонимных кошельков и карт Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В среду, 24 января, в СМИ появилась информация о возможном ограничении анонимных электронных платежей.

Как выяснилось, Центробанк России, Росфинмониторинг, министерство юстиции и Минэкономразвития в настоящее время прорабатывают вопрос о запрете зачисления денег на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) - электронные кошельки и предоплаченные банковские карты - без использования банковского счета.При этом Банк России настаивает также на запрете снимать наличные с НЭСП.

А вот в Росфинмониторинге уверены, что анонимные кошельки и карты нужно запретить полностью: в ведомстве хотят обязать россиян проходить идентификацию при их открытии, пишет «Коммерсант». В ЦБ же позицию Федеральной службы по финансовому мониторингу считают чрезмерно жесткой.

Кстати, напомним, в октябре прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект об усилении контроля за использование гражданами анонимных электронных платежных средств.