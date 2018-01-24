Су-57 начал практические полеты с новейшим оружием на борту

24 Янв. 2018 2018-01-24T11:50:36+03:00

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Истребитель пятого поколения Су-57 начал выполнять полеты с новейшими высокоточными средствами авиационного поражения на борту, как внутрефюзеляжными, так и на внешней подвеске. При этом совсем скоро начнется и тестирование пусков.

«Комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полетам», – рассказал глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Эксперт добавил, что в скором времени начнутся основные работы по тестированию авиационных средств поражения. В том числе это касается изделий, выполненных конструкторскими бюро «Радуга» и «Вымпел», а также изделий головной площадки корпорации в Королеве, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, ранее сообщалось, что истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет с новейшим двигателем. Эта деталь является новой разработкой, а не модификацией старой.