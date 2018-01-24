2018-01-24T11:50:36+03:00
Политика

Су-57 начал практические полеты с новейшим оружием на борту

Вскоре начнутся испытания авиационных средств поражения
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Изменить размер текста:

Истребитель пятого поколения Су-57 начал выполнять полеты с новейшими высокоточными средствами авиационного поражения на борту, как внутрефюзеляжными, так и на внешней подвеске. При этом совсем скоро начнется и тестирование пусков.

«Комплекс высокоточного оружия для данного самолета, причем как внутрифюзеляжный, так и на внешней подвеске, разрабатывается предприятиями корпорации. Мы перешли к практическим полетам», – рассказал глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

Эксперт добавил, что в скором времени начнутся основные работы по тестированию авиационных средств поражения. В том числе это касается изделий, выполненных конструкторскими бюро «Радуга» и «Вымпел», а также изделий головной площадки корпорации в Королеве, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, ранее сообщалось, что истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полет с новейшим двигателем. Эта деталь является новой разработкой, а не модификацией старой.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Король Испании призвал извлечь урок из каталонского кризиса
В Госдуме решили штрафовать за незаконную спекуляцию билетами на чемпионат мира 2018
Минздрав назвал обязательные критерии здорового образа жизни
Тимошенко обвинила Порошенко в намерении фальсифицировать выборы-2019
Элтон Джон собирается прекратить гастроли из-за проблем со здоровьем
Украинский журналист опубликовал в соцсети засекреченные планы ВСУ
Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Число жертв теракта в Ливии увеличилось до 41 человека
В Лиге наций футболисты из России встретятся со шведами и турками
Трансвестита-нелегала задержали в Москве за секс в автомобиле
В Госдуме не поддержали идею о пересдаче экзаменов при замене водительских прав
Чижов назвал заявление Трампа по Ирану шантажом в адрес Евросоюза
В 2018 году деньги у российских банков будут воровать "спящие вирусы"
ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Афганистине
Монархист Антон Баков отказался от участия в выборах из-за второго гражданства
В песне Егора Крида судьи плагиата не нашли
В Турции по подозрению в причастности к ИГ* задержаны 14 иностранцев
Звезда фильма «Изгой» умерла от редкой формы рака
Компанию Qualcomm оштрафовали за взятку своему крупейшему покупателю фирме Apple
Глава ЦИК назвала недопустимым проведение школьных референдумов в день выборов
Глава ВТБ назвал биткойн фейковой валютой без будущего
Мощное землетрясение произошло у берегов Японии
Спикер Рады заявил, что ему неизвестно об угрозе жизни Януковича в 2014 году
Совфед фиксирует попытки вмешательства в избирательную кампанию в РФ из-за рубежа
Около 150 человек эвакуированы из итальянских Альпов после схода лавины
Эрдоган: Турция расширит военную операцию на всю границу с Сирией
Генпрокуратуру попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм
Мизулина призывает наказывать руководство соцсетей за опасный контент