Появилось видео пожара на складе в Ногинске
Пожар на складе в Ногинске пока не удается потушить. К настоящему момент известно, что огонь охватил территорию площадью около тысячи кв. метров.
Напомним, что пожар возник утром на улице Советской в поселке Молзино Ногинского района Московской области. Из горящего здания были выведены одиннадцать сотрудников. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Тушение пожара проводится по повышенному второму разряду. На место инцидента выехали дополнительные силы и средства, а также лаборатория, которая займется измерением уровня концентрации вредных веществ в воздухе и сопоставлением его с предельно допустимым. Это связано с тем, что на горящем складе хранились пластиковые изделия и бумага.
На кадрах с места ЧП видно, что от сооружения поднимается густой белый дым. Периодически раздаются громкие хлопки. Мужской голос за кадром предположил, что это взрываются баллоны.
В Ногинске горит склад на площади в тысячу квадратных метров.В Ногинске горит склад на площади в тысячу квадратных метров