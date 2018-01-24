Появилось видео пожара на складе в Ногинске

24 Янв. 2018 2018-01-24T11:50:40+03:00

К настоящему момент пожар на складе в Ногинске охватил территорию в тысячу кв. метров [видео]

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Пожар на складе в Ногинске пока не удается потушить. К настоящему момент известно, что огонь охватил территорию площадью около тысячи кв. метров.

Напомним, что пожар возник утром на улице Советской в поселке Молзино Ногинского района Московской области. Из горящего здания были выведены одиннадцать сотрудников. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Тушение пожара проводится по повышенному второму разряду. На место инцидента выехали дополнительные силы и средства, а также лаборатория, которая займется измерением уровня концентрации вредных веществ в воздухе и сопоставлением его с предельно допустимым. Это связано с тем, что на горящем складе хранились пластиковые изделия и бумага.

На кадрах с места ЧП видно, что от сооружения поднимается густой белый дым. Периодически раздаются громкие хлопки. Мужской голос за кадром предположил, что это взрываются баллоны.