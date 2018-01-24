На ОИ-2018 поедут 20 российских лыжников: МОК вдвое сократил список ФЛГР

24 Янв. 2018 2018-01-24T12:01:31+03:00

Ранее к ОИ-2018 был не допущен также лидер Сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Международный олимпийский комитет допустил к участию в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане лишь двадцать российских лыжников. Между тем, федерация лыжных гонок РФ предлагала к участию в ОИ 45 кандидатов.

МОК сократил этот список более чем в два раза. Примечательно, что в данном перечне не было тех одиннадцати спортсменов, которые пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, да и нарушение антидопинговых правил тут тоже ни причем.

Как сообщает издание "Тюменская арена", лыжники Денис Спицов и Татьяна Алёшина, например, вовсе не успели сдать необходимые четыре допинг-пробы во внесоревновательный период из-за того, что попали во взрослую мировую категорию совсем недавно.

Напомним, что МОК продолжает отстранять наших спортсменов от соревнований без какого-либо объяснения причин. Так, недавно выяснилось, что к Олимпиаде в Южной Корее не допущен шорт-трекист Виктор Ан, а также лидеры сборной России по биатлону и лыжным гонкам Антон Шипулин и Сергей Устюгов.