В Китае построят еще одну Великую стену

24 Янв. 2018 2018-01-24T12:16:58+03:00

Она нужна для усиления безопасности в провинции Синьцзян

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Западная китайская провинция Синьцзян намерена возвести высокую стену вдоль своих границ. Это необходимо для того, чтобы избежать проникновения экстремистов из-за границы, отмечают местные власти.

Губернатор региона Шохрат Закир заявил о строительстве новой Великой стены, чтобы «районы провинции оставались абсолютно безопасными». По подсчетов экспертов, длина ограждения должна будет составить почти шесть тысяч километров.

Кроме того, власти намерены ужесточить контроль за Интернетом.

«Мы будем стараться сделать все возможное, чтобы не оставить пустых мест в управлении общественной безопасностью и убедиться в том, что ключевые области абсолютно безопасны», – цитирует главу региона сайт телеканала «Звезда».

По его словам, ситуация в областях Синьцзяна остается сложной. В связи с этим в ближайшее время будет усилен контроль и усовершенствована инфраструктура региона, в том числе дороги.