2018-01-24T12:31:27+03:00
Политика

Песков: США «замотали» расследование инцидентов с химоружием в Сирии

‍По словам представителя Кремля, американцы просто «наклеивают ярлыки без каких-либо оснований»
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле заявили, что комментировать заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона, возложившего ответственность за применение химоружия в Сирии на Россию, - это «привилегия МИД РФ».

Между тем пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков отметил, что Москва «категорически не согласна» с подходом американцев, которые «замотали» реальное расследование прежних фактов применения боевых отравляющих веществ в САР.

«Они идут по пути "заматывания" реальных международных расследований предыдущих случаев и, к сожалению, предпочитают путь наклеивания ярлыков без каких-либо оснований», - цитирует Пескова ТАСС.

Кстати, напомним, ранее в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, заявил, что западные страны предпочитают закрывать глаза на использование и изготовление боевых отравляющих веществ в Сирии и Ираке.

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