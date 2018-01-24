В Швейцарии прошли массовые протесты против поездки Трампа в Давос

24 Янв. 2018 2018-01-24T12:50:58+03:00

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Во вторник вечером, 24 января, сотни демонстрантов заполнили улицы ряда городов в Швейцарии, выступая против приезда президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе.

Так, акции протеста прошли в Женеве, Лозанне, Невшателе, Фрибуре и Беллинцоне. Между тем, самая крупная демонстрация состоялась в Цюрихе, где, как сообщает национальное телеграфное агентство ATS, собрались более тысячи человек.

Отличились и жители Лозанны, которые на одной из главных площадей выложили свечами надпись "Trump not welcome" ("Трампа здесь не ждут"). Также многие участники акции имели при себе плакаты с оскорблениями в адрес американского лидера. Лозунги гласили, что президент США расист, сексист и гомофоб, который ведет неправильную иммиграционную политику, передает телеканал RTS.

Напомним, что Всемирный экономический форум пройдет в Швейцарии с 23 по 26 января. Ранее сообщалось, что в рамках мероприятия Трамп может встретиться с главой Украины Петром Порошенко.