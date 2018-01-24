2018-01-24T12:50:58+03:00
В мире

В Швейцарии прошли массовые протесты против поездки Трампа в Давос

Демонстранты обвиняли президента США в расизме, гомофобии и сексизме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Жители Швейцарии возмущены иммиграционной политикой американского лидераЖители Швейцарии возмущены иммиграционной политикой американского лидераФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во вторник вечером, 24 января, сотни демонстрантов заполнили улицы ряда городов в Швейцарии, выступая против приезда президента США Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе.

Так, акции протеста прошли в Женеве, Лозанне, Невшателе, Фрибуре и Беллинцоне. Между тем, самая крупная демонстрация состоялась в Цюрихе, где, как сообщает национальное телеграфное агентство ATS, собрались более тысячи человек.

Отличились и жители Лозанны, которые на одной из главных площадей выложили свечами надпись "Trump not welcome" ("Трампа здесь не ждут"). Также многие участники акции имели при себе плакаты с оскорблениями в адрес американского лидера. Лозунги гласили, что президент США расист, сексист и гомофоб, который ведет неправильную иммиграционную политику, передает телеканал RTS.

Напомним, что Всемирный экономический форум пройдет в Швейцарии с 23 по 26 января. Ранее сообщалось, что в рамках мероприятия Трамп может встретиться с главой Украины Петром Порошенко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Король Испании призвал извлечь урок из каталонского кризиса
В Госдуме решили штрафовать за незаконную спекуляцию билетами на чемпионат мира 2018
Минздрав назвал обязательные критерии здорового образа жизни
Тимошенко обвинила Порошенко в намерении фальсифицировать выборы-2019
Элтон Джон собирается прекратить гастроли из-за проблем со здоровьем
Украинский журналист опубликовал в соцсети засекреченные планы ВСУ
Госдума одобрила введение штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах
Число жертв теракта в Ливии увеличилось до 41 человека
В Лиге наций футболисты из России встретятся со шведами и турками
Трансвестита-нелегала задержали в Москве за секс в автомобиле
В Госдуме не поддержали идею о пересдаче экзаменов при замене водительских прав
Чижов назвал заявление Трампа по Ирану шантажом в адрес Евросоюза
В 2018 году деньги у российских банков будут воровать "спящие вирусы"
ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Афганистине
Монархист Антон Баков отказался от участия в выборах из-за второго гражданства
В песне Егора Крида судьи плагиата не нашли
В Турции по подозрению в причастности к ИГ* задержаны 14 иностранцев
Звезда фильма «Изгой» умерла от редкой формы рака
Компанию Qualcomm оштрафовали за взятку своему крупейшему покупателю фирме Apple
Глава ЦИК назвала недопустимым проведение школьных референдумов в день выборов
Глава ВТБ назвал биткойн фейковой валютой без будущего
Мощное землетрясение произошло у берегов Японии
Спикер Рады заявил, что ему неизвестно об угрозе жизни Януковича в 2014 году
Совфед фиксирует попытки вмешательства в избирательную кампанию в РФ из-за рубежа
Около 150 человек эвакуированы из итальянских Альпов после схода лавины
Эрдоган: Турция расширит военную операцию на всю границу с Сирией
Генпрокуратуру попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм
Мизулина призывает наказывать руководство соцсетей за опасный контент