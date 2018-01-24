Клинцевич прокомментировал новые репрессии МОК в отношении России

24 Янв. 2018 2018-01-24T13:04:04+03:00

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Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать на Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхенчхане ведущих российских спортсменов, которые действительно могли бы претендовать на медали и составить достойную конкуренцию иностранным соперникам.

Кроме того МОК решил запретить российским болельщикам приносить с собой на трибуны флаг РФ. Ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

«Когда этот процесс только начинался, я был одним из немногих, кто говорил, что не может такая страна, как Россия, выступать без флага и гимна. Я один из немногих говорил, что ехать на таких условиях нельзя по нескольким причинам. Первая причина — когда мы соглашаемся с тем, что разрешают ехать нашим так называемым «чистым» олимпийцам, значит, мы признаем, что те спортсмены, которых не пустили на Олимпиаду, якобы «грязные». А это, по моему десантному менталитету, называется предательством», - цитирует эксперта ФАН.