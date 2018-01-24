Земан посчитал оскорблением слухи о вмешательстве РФ в чешские выборы

24 Янв. 2018 2018-01-24T13:10:41+03:00

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Глава Чехии Милош Земан воспринял сообщения о якобы вмешательстве России в чешские выборы президента как оскорбление избирателей. Так чешский лидер опроверг домыслы своего соперника в предвыборной гонке, экс-председателя Академии наук Иржи Драгоша.

Напомним, этот политик не раз заявлял о том, что Кремль заинтересован в оказании влияния на чешских избирателей. Кроме того, Драгош обвинял Москву во вмешательстве в прошлогодние парламентские выборы в республике. Однако никаких доказательств он так и не предоставил.

"Вы считаете нас, тех, кто пришли на выборы, дураками, которым кто-то говорил: "голосуй именно так". Если бы это была российская разведка, то, наверное, она рекомендовала голосовать за коммунистов, но, как мне известно, коммунисты провалились на парламентских выборах", - приводит Prima слова Земана.

Президент добавил, что Служба безопасности официально опровергла слухи о российском вмешательстве, а Драгош просто делает из граждан толпу, манипулируемую иностранными спецслужбами.