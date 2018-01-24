2018-01-24T13:13:57+03:00
Политика

В Совфеде ответили ПАСЕ на обвинения России в «военной поддержке Донбасса»

А также в очередной раз заверили, что никаких российских войск на территории Украины нет
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССЗдание Совета Федерации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Совете Федерации (СФ) прокомментировали резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в которой Россия обвиняется в «военной поддержке Донбасса».

Так, член комитета СФ по международным делам Олег Морозов выразил мнение, что ПАСЕ, принимая подобные документы, заводит процесс урегулирования украинского кризиса в тупик. Также депутат в очередной раз заверил, что никаких российских войск на территории Украины нет. «Принимая такие резолюции, ПАСЕ заводит данную ситуацию в тупик. Мы утверждаем, что никаких войск, никакой военной поддержки Россия не оказывает», - сказал Морозов ФАН.

По словам политика, Россия оказывает Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) лишь гуманитарную, экономическую помощь, потому что «несет моральную ответственность за социальное благополучие людей, которые были брошены киевской властью».

Напомним, накануне ПАСЕ приняла резолюцию по Украине, в которой призвала РФ «прекратить финансовую и военную поддержку» Донбасса.

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