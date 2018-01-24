В Москве торговые палатки отодвинут от метро и ТПУ еще на 25 метров

24 Янв. 2018 2018-01-24T13:30:00+03:00

Все торговые павильоны в радиусе 50 метров от объектов метрополитена будут снесены Фото: "КП" Архив

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Теперь ведение торговой деятельности можно будет осуществлять лишь на расстоянии не менее 50 метров от наземных вестибюлей станций и сооружений метрополитена, а также транспортно-пересадочных узлов. Соответствующие поправки в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях приняты Мосгордумой в третьем чтении.

Напомним, что сейчас столичный КоАП предусматривает ответственность за установление ларьков и палаток на территории самого метрополитена или в 25-метровой зоне от его сооружений.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александра Семенникова, изменения позволят упорядочить торговую деятельность и оказание услуг в городе, а также более эффективно выявлять и пресекать нарушения в этой сфере.

Как сообщает ТАСС, законопроект предусматривает полномочия по оформлению административных протоколов и наложению взысканий на недобросовестных предпринимателей возьмет на себя ГКУ "Организатор перевозок".