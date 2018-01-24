Бизнесмен из Голландии хочет колонизировать Юпитер и Венеру

24 Янв. 2018 2018-01-24T14:05:16+03:00

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Глава проекта Mars One голландский предприниматель Бас Лансдорп решил колонизировать спутник Юпитера Европу, а также создать «парящие города» в атмосфере Венеры. На осуществление своих планов энергичный предприниматель готов потратить несколько десятилетий.

Кроме того за это же время Лансдорп планирует более подробно изучить и другие планеты Солнечной системы. Для этого он хочет организовать невозвратные миссии в другие точки нашей системы.

Бизнесмен отмечает, что «парящие города» можно будет заключить в сферические конструкции. Климат же в атмосфере Венеры, отмечают эксперты, напоминает средиземноморский, а значит здесь смогут жить люди, передает сайт «Свободная пресса».

Напомним, изначально целью проекта Лансдорпа было освоение Марса к 2031 году, однако со временем планы предпринимателя стали более амбициозными, передает телеканал «360».