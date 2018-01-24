ЦИК получил больше ста заявок о самовыдвижении на выборы президента России

24 Янв. 2018 2018-01-24T14:18:54+03:00

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что кроме официальных уведомлений, ЦИК получил больше ста обычных обращений от граждан с "заявками о самовыдвижении" в президенты России. По ее словам, общее количество обращений граждан составило более 1300.

С начала избирательной кампании 18 декабря прошлого года по 12 января 2018 года комиссия получила 70 официальных уведомлений о планах выдвигать кандидата или выдвигаться как самовыдвиженец. Из них 24 партии заявили о планах провести соответствующие съезды и 46 групп избирателей планировали провести собрания в поддержку самовыдвижения.

"В ЦИК к настоящему моменту поступило 1342 письменных обращения граждан. Подавляющее большинство содержали вопросы об избирательной кампании. Из них примерно 100 обращений — это были тоже заявки о самовыдвижении. То есть сто граждан России таким способом написали такую заявку о самовыдвижении", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду, 24 января.