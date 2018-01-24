2018-01-24T14:28:41+03:00
Звезды

Генпрокуратуру попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизм

‍А также вынести главе Минкульта Владимиру Мединскому предостережение [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Генпрокурору попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизмГенпрокурору попросили проверить фильм «Смерть Сталина» на экстремизмФото: кадр из фильма
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В среду, 24 января, в СМИ появилась информация о том, что Общественный совет при министерстве культуры России попросил Генпрокуратуру РФ вынести главе ведомства Владимиру Мединскому предостережение «о необходимости принятия мер по недопустимости нарушения законодательства». Поводом для подобного обращения послужила выдача прокатного удостоверения скандальному британскому фильму «Смерть Сталина».

Кроме того, как стало известно, члены совета потребовали проверить комедию с парадоксальным названием на экстремизм и «угрозы общественной безопасности при прокате».

Дело в том, что общественники, посмотрев ленту, пришли к выводу, что она «направлена на возбуждение ненависти и вражды», а также на «на унижение достоинства российского (советского) человека», сообщает РБК.

Напомним, премьера фильма «Смерть Сталина» в России была запланирована на 25 января. Однако 23 января Минкультуры приняло решение отозвать прокатное удостоверение британской комедии.

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