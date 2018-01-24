2018-01-24T14:32:51+03:00
В мире

Эрдоган: Турция расширит военную операцию на всю границу с Сирией

По словам турецкого президента, Анкара не ограничится операцией в Африне
Екатерина БОЛГОВА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не ограничится проведением операции "Оливковая ветвь" против сирийских курдов в Африне и расширит ее на всю границу с Сирией.

"Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность", — сказал Эрдоган во время выступления перед руководителями местных администраций в Анкаре.

Он отметил, что в ходе операции Турция и сирийская оппозиция потеряли семь-восемь человек убитыми, а в рядах противника погибли 268 человек, передает РИА Новости.

При этом противостоящее турецким силам курдское ополчение заявило о ликвидации более 200 военных и "протурецких боевиков".

Напомним, с 20 января 2018 года Турция начала в Африне операцию "Оливковая ветвь" против сирийских курдов, которых считает связанными с запрещенной в стране «Рабочей партией Курдистана». На стороне Турции выступают представители "Сирийской свободной армии".

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