Около 150 человек эвакуированы из итальянских Альпов после схода лавины

24 Янв. 2018 2018-01-24T14:50:00+03:00

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Около 150 человек оказались в ловушке после схода лавины в провинции Больцано итальянского региона Трентино — Альто-Адидже. При этом около 80 туристов были заблокированы в отеле Langtauferer Hof, дорогу к которому засыпало снегом.

Местные власти приняли решение организовать "воздушный мост". В результате два военных вертолета и правоохранители поочередно переправляли туристов и местных жителей в безопасный район. Всех их временно разместили в специальном центре, рассчитанном на 200 человек, где предоставили горячую еду и напитки.

Между тем, как сообщает портал Italia Post, сошедшая в итальянских Альпах лавина также разрушила верхнюю часть одного из домов. Находящиеся внутри здания люди, не пострадали, поскольку в момент происшествия находились на первом этаже.

В целом, данных о погибших и раненых не поступало. Ситуация находится под контролем властей. В ближайшее время ожидается понижение уровня лавинной опасности с пятого на четвертый.