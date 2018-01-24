Совфед фиксирует попытки вмешательства в избирательную кампанию в РФ из-за рубежа

24 Янв. 2018 2018-01-24T14:51:12+03:00

По данным верхней палаты парламента, это вмешательство осуществляется разными способами, в том числе с использованием СМИ

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В среду, 24 января, временная комиссия Совета Федерации (СФ) по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила о попытках западных стран повлиять на президентскую избирательную кампанию в России. По словам главы комитета Андрея Климова, вмешательство осуществляется разными формами и методами, в том числе с использованием средств массовой информации.

«Наш прогноз сбывается: вмешательство (в кампанию) будет, оно осуществляется разными формами и методами, в том числе с использованием СМИ», - приводит слова сенатора ТАСС.

Напомним, о том, что США и их союзники попытаются повлиять на ход президентской избирательной кампании в нашей стране, Совфед сообщил еще летом прошлого года. Тогда же стало известно, что мониторингом деятельности иностранных государств, которая направлена против РФ, займется специальная комиссия верхней палаты российского парламента.