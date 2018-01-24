Спикер Рады заявил, что ему неизвестно об угрозе жизни Януковича в 2014 году
В ходе рассмотрения уголовного дела против бывшего президента Украины Виктора Януковича по обвинению в госизмене в Оболонском райсуде Киева спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что он не знает об угрозе жизни экс-главе государства в феврале 2014 года.
Напомним, ранее Янукович сообщил, что тогда был совершен автоматный обстрел его кортежа. Он отметил, что покинул Украину из-за угрозы жизни. Позже сотрудник госохраны экс-президента сообщил, что ему неизвестно о нападении на кортеж.
"Янукович, как и все высокопоставленные должностные лица, находился под государственной охраной... Если бы были какие-либо факты относительно возможного нападения на обвиняемого Януковича, об этом было бы проинформировано в источниках госохраны", — сказал Парубий в суде, передает РИА Новости.
Рассмотрение по существу дела о госизмене против экс-президента Украины Виктора Януковича началось в июне прошлого года. В отношении бывшего главы государства на Украине возбуждены несколько уголовных дел.