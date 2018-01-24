Мощное землетрясение произошло у берегов Японии

24 Янв. 2018 2018-01-24T15:07:40+03:00

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Мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в среду, 24 января у берегов Японии. Подземные толчки были зафиксированы на северо-востоке страны.

При этом, как сообщается на сайте Геологической службы США очаг залегал на глубине 40 км, менее чем в 95 км от города Муцу.

По данным главного метеорологического управления страны, землетрясение ощущалось на Хоккайдо, в префектурах Аомори и Иватэна.

Данных о разрушениях или угрозе цунами пока не поступало.

Напомним, что менее трех недель назад в Японии уже фиксировалось мощное землетрясение. Тогда эпицентр толчков находился в Токио. Власти префектуры объявляли угрозу цунами, но позже отменили ее.

Между тем, одно из самых разрушительных землетрясений в мире также пришлось на страну восходящего солнца. 11 марта 2011 года подземные толчки спровоцировали обрушение 14-метровой волны цунами. В результате жертвами стихии стали более 15 тысяч человек.