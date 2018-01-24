2018-01-24T17:49:26+03:00
Экономика

Глава ВТБ назвал биткойн фейковой валютой без будущего

За последний месяц криптовалюта и потеряла половину своей стоимости
Екатерина БОЛГОВА
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Глава ВТБ Андрей КостинГлава ВТБ Андрей КостинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава ВТБ Андрей Костин назвал биткойн фейковой валютой, не имеющей будущее.

"Биткойн? Я думаю, это фейковая валюта, честно говоря. Я думаю, правительство не может допустить этот растущий рынок денег, которые выпущены кем-то, кроме правительства. Это достаточно необычно. Я думаю, что у биткойна нет большого будущего", - сказал Костин в интервью телеканалу Bloomberg TV на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он подчеркнул, что сам майнингом не занимается.

Биткойн - криптовалюта на основе технологии блокчейн, которую можно добывать (майнит) при помощи вычислительных устройств. Эмиссия этой валюты естественным образом ограничена. При этом инвестиции криптовалют в стартапы в Росии по итогам прошлого года выросли в десять раз и составили 200 млн долларов.

Между тем за последний месяц биткойн потерял половину стоимости, а 17 января подешевел более чем на 25%.

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