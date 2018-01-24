2018-01-24T15:11:06+03:00
Экономика

Компанию Qualcomm оштрафовали за взятку своему крупейшему покупателю фирме Apple

Теперь производитель процессоров заплатит 997 млн долларов за то, что пытался таким образом выжить с рынка конкурентов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Производитель процессоров стремился стать единственным на рынкеПроизводитель процессоров стремился стать единственным на рынке
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На рынке технологий разгорелся скандал: Еврокомиссия обнаружила, что крупнейший производитель процессоров в мире компания Qualcomm делала все для того, чтобы остаться единственной. Оказалось, что она платила компании Apple за то, чтобы производители популярных телефонов закупали процессоры только фирмы Qualcomm. Такая договоренность совершенно не соответствует требованиям антимонопольного законодательства ЕС.

Поизводитель процессоров платил "яблочникам" на протяжении пяти лет - и это как минимум, именно за этот срок разбирательства проводила европейская комиссия. Все это время компания подрывала конкуренцию на рынке.

Кстати, в 2016 году производитель процессоров Qualcomm заработал 5,7 млрд чистой прибыли. Так что штраф, конечно, выписан немаленький, но и не смертельный.

Пока неизвестно, если прекратятся платежи в адрес Apple, будет ли она искать нового поставщика или удовлетворится уже привычными процессорами.

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