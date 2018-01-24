2018-01-24T15:16:14+03:00
Общество

Звезда фильма «Изгой» умерла от редкой формы рака

Певица и актриса Лари Уайт скончалась в возрасте 52 года
Екатерина БОЛГОВА
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Певица и актриса Лари УайтПевица и актриса Лари УайтФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США умерла певица и актриса Лари Уайт. Она ушла из жизни в возрасте 52 года.

Как сообщает Rolling Stone, Уайт скончалась в хосписе после борьбы с первичным перитонеальным раком, который считается редкой формой онкологического заболевания. Диагноз артистки поставили лишь в сентябре прошлого года.

Лари Уайт исполняла музыку в стиле кантри, является трехкратной лауреаткой премии «Грэмми». Благодаря таким своим композициям, как That's My Baby, Now I Know и That's How You Know (When You're In Love), она занимала лидирующие места в американских чартах. Свои песни певица выпускала на собственном лейбле Skinny White Girl. В дискографии Уайт девять студийных пластинок. Последний альбом под названием Old Friends вышел в свет в прошлом году.

Широкой публике Лари Уайт стала известна после того, как в 2000 году снялась с Томом Хэнксом в картине «Изгой». Кроме того, сыграла эпизодические роли в фильмах «Я ухожу — не плачь» и «Слуга дьявола».

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