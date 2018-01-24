В Турции по подозрению в причастности к ИГ* задержаны 14 иностранцев
Турецкие полицейские провели задержание 14 иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической группировке ИГИЛ*. Операция проводилась на юго-востоке республике в провинции Шанлыурфа
В результате под арестом оказались граждане шести стран, в числе которых семь алжирцев, два иракца, два сирийца, египтянин, голландец и британец марокканского происхождения. Между тем, один из выходцев из Алжирской Республики Мухтар Меккой, а также уроженец Нидерландов находятся в списке особо разыскиваемых Интерполом преступников.
Кроме того, как сообщает газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах, задержанный гражданин Ирака Кефах Башир Хуссейн был врачом-ревматологом у террористов.
Отметим, что всего с начала вооруженного конфликта с участием боевиков в Сирии и Ираке турецкие силовики задержали уже более 5 тысяч вероятных сообщников ИГ*.
* - запрещенная на территории России террористическая организация.