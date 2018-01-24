В Турции по подозрению в причастности к ИГ* задержаны 14 иностранцев

24 Янв. 2018 2018-01-24T15:29:54+03:00

Всего с начала конфликта с террористами в Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч вероятных боевиков Фото: REUTERS

Среди них несколько особо разыскиваемых преступников и врач, обслуживающий боевиков

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Турецкие полицейские провели задержание 14 иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической группировке ИГИЛ*. Операция проводилась на юго-востоке республике в провинции Шанлыурфа

В результате под арестом оказались граждане шести стран, в числе которых семь алжирцев, два иракца, два сирийца, египтянин, голландец и британец марокканского происхождения. Между тем, один из выходцев из Алжирской Республики Мухтар Меккой, а также уроженец Нидерландов находятся в списке особо разыскиваемых Интерполом преступников.

Кроме того, как сообщает газета Sabah со ссылкой на источники в правоохранительных органах, задержанный гражданин Ирака Кефах Башир Хуссейн был врачом-ревматологом у террористов.

Отметим, что всего с начала вооруженного конфликта с участием боевиков в Сирии и Ираке турецкие силовики задержали уже более 5 тысяч вероятных сообщников ИГ*.

* - запрещенная на территории России террористическая организация.