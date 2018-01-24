2018-01-24T15:38:11+03:00
Звезды

В песне Егора Крида судьи плагиата не нашли

Теперь в желании подзаработать на пустом месте заподозрили самого истца Алексея Вдовченко
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Судьи считают, что Егор Крид не занимается плагиатомСудьи считают, что Егор Крид не занимается плагиатом
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В Басманном суде Москвы внимательно изучили песню Егора Крида "Папина дочка" и не нашли в ней следов плагиата. С претензиями в суд обратился Алексей Вдовченко, он хотел отсудить у музыкального лейбла Black Star 4 миллиона рублей и лишить поклонников певца возможности слушать композицию.

Но сделать это истцу не удалось Судьи вынесли вердикт: признаков плагиата в композиции не замечено. Вдовченко не смог доказать, что именно он является автором гитарной партии, которая звучит в композиции.

Более того, теперь в мошенничестве заподозрили и самого сутягу. Эксперты нашли признаки фальсификации даты создания аудиофайла, который представил в суд господин Вдовченко. По их словам, файл был явно создан позже, чем в 2013 году. Так что с большой степенью вероятности, мужчина подправил данные в характеристиках файла.

Та самая песня:

Егор Крид - Папина Дочка клип.Егор Крид - Папина Дочка клип

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