Монархист Антон Баков отказался от участия в выборах из-за второго гражданства

24 Янв. 2018 2018-01-24T15:35:58+03:00

Теперь политик является не только гражданином РФ, но и Романовской Империи, которую недавно признала Гамбия

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В среду, 24 января, лидер Монархической партии России (МПР) Антон Баков снял свою кандидатуру с президентских выборов, намеченных в нашей стране на 18 марта текущего года. Как выяснилось, такое решение политик принял, так как у него появилось второе гражданство.

При этом лидер МПР уточнил, что он теперь является не только гражданином РФ, но и создаваемой им Романовской Империи. «У меня возник юридический казус - я занимаюсь созданием нового государства, Романовской Империи, и поскольку нас признало одно из африканских государств - Гамбия, мне юристы сейчас заявляют после долгих раздумий, что у меня завелось второе гражданство - Романовской Империи», - цитирует Бакова ТАСС.

Кстати, председатель Центризбиркома Элла Памфилова уже прокомментировала заявление монархиста. Она поздравила его «с созданием империи». «Сенсация», - добавила глава ЦИК.

Напомним, Монархическая партия выдвинула Антона Бакова кандидатом в президенты России 23 декабря прошлого года.