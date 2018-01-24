2018-01-24T15:54:40+03:00
Происшествия

ИГ* взяло на себя ответственность за теракт в Афганистине

Ранее боевики напали на офис правозащитной организации Save the Children в Джелалабаде
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сначала боевики взорвали автомобиль, а после ворвались с оружием в офис правозащитниковСначала боевики взорвали автомобиль, а после ворвались с оружием в офис правозащитниковФото: REUTERS
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Ответственность за нападение на офис международной организации Save the Children ("Спасем детей") в Афганистане взяла на себя исламистская группировка ИГ*.

Напомним, что в среду 24 января боевики привели в действие взрывное устройство, заложенное в машине недалеко от здания правозащитников в Джелалабаде провинции Нангархар, а после ворвались на территорию комплекса и открыли огонь из автоматического оружия.

В результате террористической атаки погиб по меньшей мере один человек, еще около 20 пострадали. Несколько нападавших удалось ликвидировать сотрудникам сил национальной безопасности, однако один боевик все еще оказывает сопротивление.

По данным телеканала 1TV, в настоящий момент в здании офиса правозащитной организации все еще остаются четыре человека. Вооруженные столкновение террористов и правоохранителей продолжается более шести часов.

* - запрещенная в России террористическая организация.

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