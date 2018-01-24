Чижов назвал заявление Трампа по Ирану шантажом в адрес Евросоюза

24 Янв. 2018 2018-01-24T16:03:35+03:00

Ранее американский лидер пригрозил выйти из сделки по иранской ядерной программе, если ЕС не исправит соглашение

Изменить размер текста: A A

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, выступая на торжественном мероприятии в память о жертвах Холокоста, прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа по иранской ядерной программе. В частности, он высказал мнение, что американский лидер просто «шантажирует» ЕС.

«Последние заявления Трампа трудно расценить иначе как шантаж в адрес европейских участников сделки», - приводит слова Чижова ТАСС.

Также дипломат рассказал о позиции Москвы по иранскому вопросу. По его словам, наша страна не видит никаких оснований для изменения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Кроме того, постпред нашей страны при ЕС заметил, что сертифицировать выполнение договора должно Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое ранее «заявляло, что Тегеран четко следует условиям сделки».

Напомним, ранее Трамп заявил, что «в последний раз» продлил заморозку санкций против Ирана в рамках ядерного соглашения. При этом он потребовал от Евросоюза «исправить» СВПД.