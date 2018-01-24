В Лиге наций футболисты из России встретятся со шведами и турками

24 Янв. 2018 2018-01-24T16:46:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Стали известны результаты жеребьевки и распределения сборных по тройкам в Лиге наций. Команде России в групповом этапе предстоит сыграть с шведами и турками. Сначала Россию достали в корзину к Украине, но по правилам турнира эти команды должны быть в разных группах. Сборная России выступает в Лиге В. Также сюда входят Северная Ирландия, Босния и Герцеговина, Австрия, Чехия, Словакия, Дания, Уэльс и Ирландия.

Тренер сборной Станислав Черчесов считает обе команды крепкими и хорошими противниками.

- Мы ждем, когда будут назначены даты матчей, ко всему относимся серьезно, информативно. Конечно, в приоритете чемпионат мира 2018, - прокомментировал он результаты жеребьевки. - Кстати, шведы с турками встретятся и еще раз - в подготовительном матче к ЧМ-2018. У Швеции сегодня очень стабильная команда, стоит напомнить хотя бы о том, как уверенно она обыграла итальянцев в борьбе за право участвовать в ЧМ-2018.

Лига наций пройдет осенью, с сентября по ноябрь. Их даты будут определены позднее.

Напомним, что Лина наций - это новый турнир УЕФА. Он проходит среди всех европейских сборных по дивизионам. Победители получают повышение в классе, а проигравшие в каждой группе вылетают в дивизион классом ниже. В итоге положение в таблице в результате этих матчей будет решающим при составлении корзин на Евро-2020.