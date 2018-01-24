2018-01-24T16:47:58+03:00
Происшествия

Число жертв теракта в Ливии увеличилось до 41 человека

Ответственность за взрывы, прогремевшие в Бенгази, пока никто на себя не взял
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Взрывы около мечети прогремели с интервалом в полчасаВзрывы около мечети прогремели с интервалом в полчасаФото: REUTERS
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Число жертв теракта в Ливии увеличилось до 41, еще по меньшей мере 80 человек пострадали.

Среди погибших числится глава следственного отдела командования национальной армии Ахмед Аль-Фейтари. Также сообщается, что травмы получил начальник ливийской контрразведки Махди Фалах. По данным телеканала "Аль-Арабия", ответственность за террористическую атаку пока никто на себя не взял.

Напомним, что два взрыва прогремели около крупнейшей в городе Бенгази мечети во вторник вечером. Бомбы были заложены в автомобилях и приведены в действие с интервалом в полчаса.

Первое взрывное устройство было активировано в момент, когда верующие покидали мечеть. Второй взрыв прогремел уже во время оказания помощи пострадавшим. В результате спасатели, медики и простые добровольцы из числа местных жителей также оказались под ударом.

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