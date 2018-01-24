Украинский журналист опубликовал в соцсети засекреченные планы ВСУ

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:07:39+03:00

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Главный редактор портала «Цензор.нет», украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал на странице в социальной сети Facebook информацию о потребностях Вооруженных сил Украины. Отмечалось, в частности, что Генштаб внес в перечень 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар» и сотни дронов.

Бутусов отметил, что необходимые вооружения войдут в список гособоронзаказа через 2–3 года.

После этого издание LIGA.net получило ответ на запрос из пресс-службы Генштаба Украины, в котором сообщалось, что потребности до 2020 года ВСУ перечислены в Государственной целевой оборонной программе ВСУ. Там отметили, что документ был утвержден постановлением кабмина от 30 марта 2016 года и имеет имеет гриф «Совершенно секретно».

Напомним, ранее сообщалось, что Украина перебрасывает дополнительные армейские подразделения к линии соприкосновения в зоне конфликта Донбассе.