Элтон Джон собирается прекратить гастроли из-за проблем со здоровьем
Британские СМИ узнали о планах Элтона Джона приостановить гастрольную деятельность. Об этом сообщила Daily Mirror. 70-летний музыкант уже был госпитализирован в прошлом году, виной болезни стала бактериальная инфекция, которую он подхватил на гастролях в Южной Америке. В результате пришлось отменить ряд концертов и вернуть зрителям деньги.
В 2018 году Элтон Джон должен выступить еще на 29 концерта в США и Грузии. Проблемы со здоровьем подталкивают музыканта, который за свою 50 летнюю карьеру продал более 250 пластинок, прощаться со сценой. Ожидается что о дате прощального тура и сроках последних концертов он объявит сегодня, в 20.30 по московскому времени.
- Прошлое встретится с настоящим. Вы наконец узнаете, где будущее, - так загадочно проанонсировал грядущее выступление обладатель пяти наград Грэмми.
Элтон Джон играет в советском ресторане (1979 год) .