2018-01-24T17:10:12+03:00
Звезды

Элтон Джон собирается прекратить гастроли из-за проблем со здоровьем

70-летний музыкант сделает официальное объявление о своих планах в карьере в 20.30 по московскому времени
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Элтон Джон готовит прощальный турЭлтон Джон готовит прощальный турФото: REUTERS
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Британские СМИ узнали о планах Элтона Джона приостановить гастрольную деятельность. Об этом сообщила Daily Mirror. 70-летний музыкант уже был госпитализирован в прошлом году, виной болезни стала бактериальная инфекция, которую он подхватил на гастролях в Южной Америке. В результате пришлось отменить ряд концертов и вернуть зрителям деньги.

В 2018 году Элтон Джон должен выступить еще на 29 концерта в США и Грузии. Проблемы со здоровьем подталкивают музыканта, который за свою 50 летнюю карьеру продал более 250 пластинок, прощаться со сценой. Ожидается что о дате прощального тура и сроках последних концертов он объявит сегодня, в 20.30 по московскому времени.

- Прошлое встретится с настоящим. Вы наконец узнаете, где будущее, - так загадочно проанонсировал грядущее выступление обладатель пяти наград Грэмми.

Элтон Джон играет в советском ресторане (1979 год) .

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