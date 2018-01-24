2018-01-24T17:42:38+03:00
Общество

Минздрав назвал обязательные критерии здорового образа жизни

По мнению гендиректора НМИЦ кардиологии Сергея Бойцова, все четыре требования необходимо выполнять одновременно
Екатерина БОЛГОВА
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Минздрав назвал четыре обязательных критерия здорового образа жизниМинздрав назвал четыре обязательных критерия здорового образа жизниФото: EAST NEWS
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В Минздраве назвали обязательные критерии здорового образа жизни. Как заявил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиологии Сергей Бойцов, все четыре требования необходимо выполнять одновременно.

Он отметил, что здоровый образ жизни является вычисленным понятием.

«Это когда человек выполняет четыре условия: первое — не курит, второе — если он потребляет не менее чем 400 г овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе», –– сказал Бойцов.

По его словам, четвертым условием является умеренное потребление соли, то есть не больше 5 г в сутки.

«Если человек имеет такой набор положительных качеств образа жизни, то вероятность смерти от болезней системы кровообращения (БСК) или общей смертности у него в течение трех лет снижается на 50%», –– добавил Бойцов.

Он подчеркнул, что эксперты пока не выяснили влияние алкоголя на статистику смертности от БСК, передает "Интерфакс".

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