Король Испании призвал извлечь урок из каталонского кризиса

24 Янв. 2018 2018-01-24T17:52:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Король Испании Филипп VI призвал мировое сообщество извлечь урок из каталонского кризиса, который, по его мнению, был попыткой "подорвать основные правила демократии". Такое заявление монарх сделал на Всемирном экономическом форуме, который проходит в Давосе.

"Урок не только для Испании, но и для демократии в целом, — это необходимость уважать законы. Это одна из основ демократии, уважения политического плюрализма и основных принципов национального суверенитета, который принадлежит всем гражданам", — цитирует El Pais короля.

Филипп VI подчеркнул, что конституцию государства стоит воспринимать не просто как "украшение", а в качестве "подлинного выражения воли" испанцев.

Напомним, что ранее монарх не раз говорил о том, что его королевство придерживается зрелой демократии, борющейся с навязыванием чьих-то мыслей и идей. Именно поэтому проведение в Каталонии референдума о независимости он посчитал "неприемлемой попыткой" отделения части национальной территории.