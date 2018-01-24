Мировой курс доллара упал до минимума за три года
В среду, 24 января, мировой курс доллара США к корзине шести валют упал до минимума с декабря 2014 года.
Как сообщает Marketwatch, индекс DXY снизился на 0,5% и составил 89,666. Так, американская валюта упала к евро на 0,32%, а к фунту стерлингов - на 0,68%. Японская иена подорожала к доллару на 0,61%.
Кроме того, большинство валют развивающихся стран также укрепились по отношению к доллару. Южноафриканский ранд укрепился до максимума с 2015 года, преодолев уровень в 12 рандов за доллар.
Во время торгов на Московской бирже российский рубль повысился на 2 копейки по отношению к доллару, но опустился на 20 копеек к евро.
Снижение мирового курса доллара происходит на фоне заявления главы Минфина США Стива Мнучина о том, что его не волнует ослабление американской валюты.