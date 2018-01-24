Кесарево сечение увеличивает риск ожирения у ребенка

24 Янв. 2018 2018-01-24T18:10:00+03:00

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Дети, рожденные посредством кесарева сечения, чаще страдают от ожирения в младшем дошкольном возрасте. Примерно к пяти годам дети склонны набирать лишние килограммы. К таким выводам пришли исследователи из Университета Эдинбурга.

В рамках своей работы ученые изучили данные о 29 миллионах детей. Эксперты отмечают, что со временем частота кесарева сечения постепенно увеличивается, это можно объяснить различными факторами, которые усложняют рождение естественным путем, включая увеличение числа матерей более старшего возраста и матерей с ожирением. При этом, как оказалось, дети рожденные посредством операции на 59% больше склонны к ожирению, чем дети рожденные естественным путем. Кроме того, у них на 21% повышается риск заболевания астмой к 12 годам, передает сайт argumenti.ru.

Ученые отмечают, что перед тем, как соглашаться на кесарево сечение, будущие мамы должны принимать во внимание все эти угрозы для здоровья их малышей.