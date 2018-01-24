2018-01-24T18:24:13+03:00
Спорт

ОКР заявил об отсутствии запрета на использование болельщиками российского флага на ОИ-2018

Ранее сообщалось, что фанатам нельзя будет проносить на Олимпиаду российский флаг, так как Россия не является участником Игр
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments53
Использование российского флага болельщиками на Олимпиаде-2018 официально не запрещеноИспользование российского флага болельщиками на Олимпиаде-2018 официально не запрещеноФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили об отсутствии официального запрета на использование болельщиками российского флага на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане.

Напомним, накануне сообщалось, что фанатам нельзя будет использовать на Олимпийских играх российский флаг, так как Россия не является участником Олимпиады.

В заявлении ОКР отмечается, что оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане внес в правила поведения болельщиков пункт о запрете флагов стран, не принимающих участия в Играх.

"Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года", - отмечается в сообщении.

Кроме того, рабочая группа ОКР обратилась в МОК за официальным ответом по этому вопросу, учитывая то, что россияне примут участие под олимпийским флагом. Ожидается, что ответ от МОК поступит до конца текущей недели.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы
Дворкович: «Американцы прячутся от нас в Давосе»
Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение
Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут
Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования
В Италии горит аббатство Сакра ди Сан-Микеле XIII века
Глава МВФ рассказала о «хорошей и конструктивной» встрече с Порошенко
Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне
Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит
МИД РФ: США клевещут на Россию и Сирию
Суд Бразилии оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Лула да Силве
Эрдоган призвал Трампа не помогать сирийским курдам
СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии
Путин из Уфы прилетел в Казань
Дворкович: в России больше нет олигархов
Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения
Сирийские курды сбили военный самолет Турции
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля
Минтранс: весной авиавласти РФ и Египта обсудят возобновление чартеров
В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек
С территории Африна запустили ракету в сторону турецкого города Килис
Трамп: сокращение налогов снова сделает из США великую державу