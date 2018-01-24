ОКР заявил об отсутствии запрета на использование болельщиками российского флага на ОИ-2018

24 Янв. 2018 2018-01-24T18:24:13+03:00

Ранее сообщалось, что фанатам нельзя будет проносить на Олимпиаду российский флаг, так как Россия не является участником Игр

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В Олимпийском комитете России (ОКР) заявили об отсутствии официального запрета на использование болельщиками российского флага на зимнюю Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане.

Напомним, накануне сообщалось, что фанатам нельзя будет использовать на Олимпийских играх российский флаг, так как Россия не является участником Олимпиады.

В заявлении ОКР отмечается, что оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане внес в правила поведения болельщиков пункт о запрете флагов стран, не принимающих участия в Играх.

"Запрет не имеет отношения к тем решениям, которые принимал в декабре прошлого года исполком МОК по вопросам участия российских спортсменов и российской делегации в Олимпийских играх 2018 года", - отмечается в сообщении.

Кроме того, рабочая группа ОКР обратилась в МОК за официальным ответом по этому вопросу, учитывая то, что россияне примут участие под олимпийским флагом. Ожидается, что ответ от МОК поступит до конца текущей недели.