2018-01-24T18:33:36+03:00
Общество

Прокурор попросил 10 лет колонии для Никиты Белых

Гособвинитель также настаивает на штрафе бывшему губернатору Кировской области в размере 100 млн рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых. Фото: Станислав Красильников/ТАССБывший губернатор Кировской области Никита Белых. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В среду, 24 января, в Пресненском суде Москвы прокурор попросил 10 лет колонии строгого режима для экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, гособвинитель Марина Дятлова предложила суду признать бывшего чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере.

"Также гособвинитель попросил назначить Белых штраф в размере 100 млн рублей и лишить его права занимать должности в органах власти сроком на восемь лет", - отметил Куренной.

Напомним, бывшего губернатора обвиняют в двух эпизодах о получении взяток. По данным обвинения, задержанный дважды менял свои показания — сначала он заявил, что брал деньги для благотворительности, а позже сообщил, что не знал о передаче ему денег.

Адвокат обвиняемого Андрей Грохотов заявил, что Белых по-прежнему отрицает свою вину, и попросил вынести оправдательный приговор.

В пятницу, 26 января, планируется выслушать последнее слово Белых, приговор суда ожидается 31 января.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Как либерал-губернатор Белых превратился во «взяточника»

Спецкор «КП» Владимир Ворсобин отправился в Кировскую область, чтобы лично выяснить — что довело экс-главу этого региона - романтика и демократа Никиту Белых до обвинения в коррупции. Часть 1, Часть 2

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