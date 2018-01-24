Ученые назвали ожирение заразным

24 Янв. 2018 2018-01-24T18:39:11+03:00

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Тот, кто часто общается с людьми, страдающими лишним весом, может сам набрать ненужные килограммы. Американские врачи выяснили, что ожирение имеет признаки инфекционного заболевания, и им можно заразиться.

Медики из Университета Южной Калифорнии изучили данные более чем тысячи подростков, которые жили вместе с тучными родителям. Это исследование касалось влияния питания и окружающей среды на здоровье школьников.

В результате оказалось, что вся семья была полной, если родители подростка работали с тучными коллегами.

Ученые не исключают, что на вес людей может влиять количество ресторанов быстрого питания рядом с их домом или работой. Однако неотъемлемым фактором развития ожирения являются также отношения между членами семьи и привычки питания, пишет «Ридус».

Напомним, ранее ученые выяснили, что рожденные посредством кесарева сечения дети чаще страдают от лишнего веса и астмы, чем рожденные естественным путем.