2018-01-24T18:39:11+03:00
Наука

Ученые назвали ожирение заразным

Лишний вес может иметь признаки инфекционного заболевания
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Ожирение может быть заразнымОжирение может быть заразнымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Тот, кто часто общается с людьми, страдающими лишним весом, может сам набрать ненужные килограммы. Американские врачи выяснили, что ожирение имеет признаки инфекционного заболевания, и им можно заразиться.

Медики из Университета Южной Калифорнии изучили данные более чем тысячи подростков, которые жили вместе с тучными родителям. Это исследование касалось влияния питания и окружающей среды на здоровье школьников.

В результате оказалось, что вся семья была полной, если родители подростка работали с тучными коллегами.

Ученые не исключают, что на вес людей может влиять количество ресторанов быстрого питания рядом с их домом или работой. Однако неотъемлемым фактором развития ожирения являются также отношения между членами семьи и привычки питания, пишет «Ридус».

Напомним, ранее ученые выяснили, что рожденные посредством кесарева сечения дети чаще страдают от лишнего веса и астмы, чем рожденные естественным путем.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку раздела «Наука», чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Бывшего врача сборной США по гимнастике приговорили к 175 годам тюрьмы
Дворкович: «Американцы прячутся от нас в Давосе»
Депутат Госдумы – о переэкзаменовке при замене водительских прав: Лукавое намерение
Сергей Рябков: Россия не оставит без ответа новые санкции США, если они будут
Путин: Мы будем продолжать поддержку исламского образования
В Италии горит аббатство Сакра ди Сан-Микеле XIII века
Глава МВФ рассказала о «хорошей и конструктивной» встрече с Порошенко
Трамп призвал Эрдогана к осторожности при операции в Африне
Умер вокалист британской группы The Fall Марк Смит
МИД РФ: США клевещут на Россию и Сирию
Суд Бразилии оставил в силе обвинительный приговор экс-президенту Лула да Силве
Эрдоган призвал Трампа не помогать сирийским курдам
СМИ узнали, что Порошенко является бенефициаром завода в Германии
Путин из Уфы прилетел в Казань
Дворкович: в России больше нет олигархов
Путин заявил о принятии десятилетней программы вооружения
Сирийские курды сбили военный самолет Турции
Порошенко провел переговоры с премьер-министром Израиля
Минтранс: весной авиавласти РФ и Египта обсудят возобновление чартеров
В Москве автомобиль влетел в остановку, погиб один человек
С территории Африна запустили ракету в сторону турецкого города Килис
Трамп: сокращение налогов снова сделает из США великую державу