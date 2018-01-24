24 Янв. 2018 2018-01-24T19:36:02+03:00

В Париже после мощных дождей Сена вышла из берегов Фото: REUTERS

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В Париже Сена вышла из берегов после проливных дождей. Мощное наводнение затронуло 23 департамента Франции, где объявили оранжевый (третий из четырех) уровень опасности.

Уровень воды в Сене поднялся до пяти метров и продолжает рост, сообщает французская газета Le Parisien. Отмечается, что накануне вода достигла моста Аустерлиц. Пик наводнения в столице прогнозируется к концу недели, до этого срока остается закрытой третья линия скоростного метро.

Отмечается, что жертвой наводнения стала 60-летняя жительница города Мольсем, которая поскользнулась на берегу реки Брюш и утонула.

В Страсбурге вышла из берегов река Рейн. В результате затоплены набережных и автомобильные дороги в прибрежных районах, сообщает The Local.

Ранее ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) предупредил российских туристов об опасности в связи с угрозой наводнений в северных, северо-восточных и юго-западных регионах Франции.