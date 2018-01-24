Бах заявил, что МОК не стремился унизить Россию при решении по допуску спортсменов к ОИ-2018

24 Янв. 2018 2018-01-24T19:51:50+03:00

По словам президента Международного олимпийского комитета, это решение было сбалансированным

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК не стремился унизить Россию, когда запретил национальной сборной принимать участие в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Это решение он назвал сбалансированным.

"МОК хотел дать "чистым" российским спортсменам возможность соревноваться и дать новому поколению спортсменов в России возможность быть на Олимпийских играх и быть послами для нового "чистого" российского спорта", - сказал Бах.

Он отметил, что МОК ставил своей целью не унизить РФ, а принять санкцию, "очевидную для всего мира", передает агентство Рейтер.

Напомним, 5 декабря 2017 года стало известно решение МОК о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР) и недопуске российских спортсменов на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане под национальном флагом. Некоторые российские атлеты смогут выступить на Играх-2018 в нейтральном статусе.