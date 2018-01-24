2018-01-24T20:07:50+03:00
Политика

Путин отметил предпосылки для снижения ставки по ипотеке в России

По мнению президента РФ, ипотечные ставки могут опуститься на фоне низкой инфляции
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин отметил предпосылки для снижения ипотечных ставок и ключевой ставки Центробанка. По его словам, это может произойти на фоне низкого уровня инфляции в стране.

"Они (ипотечные ставки) снижаются постоянно. Вот тогда, когда вы брали (квартиру), сколько было, 13%? Тогда в среднем ставка была, наверное, 15% или больше даже", — сказал Путин, обращаясь к рабочему Уфимского машиностроительного производственного объединения.

Президент добавил, что ставки по кредитам могут снижаться и дальше. Так, средняя ставка по России в конце прошлого года была уже меньше 10%, а в Башкирии составляла 9,5-9,7%.

"Конечно, мы должны будем уходить вниз, ниже. И почему? И такая возможность есть, потому что инфляция низкая", — отметил Путин.

Кроме того, как он подчеркнул, такой показатель влияет и на ключевую ставку регулятора.

"У нас рекордно низкая инфляция, и это дает возможность держать Центрального банка ключевую, и за ней все остальные опускаются ставки", — добавил глава государства.

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