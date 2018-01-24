2018-01-24T20:28:12+03:00
В мире

Минфин США расширил санкции против лиц и компаний, связанных с КНДР

В санкционные списки включены 16 лиц, девять организаций, а также шесть судов
Екатерина БОЛГОВА
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Минфин США расширил санкционные списки по КНДРМинфин США расширил санкционные списки по КНДРФото: REUTERS
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В среду, 24 января, Минфин США сообщил о включении в санкционные списки по Северной Корее 16 лиц и девяти организаций, а также шести судов.

Санкции были распространены на базирующихся в России представителей государственной Корейской генеральной корпорации "Рионбон" (Korea Ryonbong General Corporation), ограничительные меры ООН против которой были введены в ноябре 2006 года. Сейчас в санкционном списке США находятся 10 представителей этой организации, базирующиеся также в Китае и Абхазии.

Также в список включены три организации, зарегистрированные в Китае, одна компания из Таиланда, четыре структуры - в Пхеньяне. Кроме того, американский Минфин ввел санкции против Министерства нефтяной промышленности КНДР и шести судов под флагом этой страны.

Теперь с этими лицами американцам запрещено заключать какие-либо сделки, а любые их активы на территории США будут арестованы.

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