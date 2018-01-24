2018-01-24T20:47:12+03:00
Общество

Папа Франциск осудил распространение дезинформации в обществе

По словам понтифика, фейковые новости создают образ врага и вызывают конфликты
Екатерина БОЛГОВА
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Папа Римский ФранцискПапа Римский ФранцискФото: REUTERS
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Папа Римский Франциск осудил распространение фальшивых новостей в обществе. По его словам, дезинформация средством пропаганды ненависти и невежества.

"Драма дезинформации состоит в том, что она порождает образ врага, создает конфликты, способствует дискредитации и демонизации другого", - сказала понтифик, заявление которого по случаю 52-го Всемирного дня социальных коммуникаций распространила Служба печати Святого престола.

По словам Франциска, стоит бороться с фейковыми сообщениями на административном и судебном уровнях, а также обязательно проверять все факты.

"Никто из нас не может устраниться от обязанности бороться с этим явлением", - отметил Папа Римский.

Он подчеркнул, что "невинных сообщений не бывает, а фальшивые новости особенно опасны". Чтобы защититься от дезинформации, необходимо публиковать правдивые сообщения, отметил понтифик. Миссию СМИ он назвал одной из основных для демократических сообществ.

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