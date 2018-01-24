Трамп: сокращение налогов снова сделает из США великую державу

24 Янв. 2018 2018-01-24T21:16:53+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение налогов снова сделает из США "великую державу".

"Компании со всего мира делают громадные инвестиции в США. Никогда не было ничего подобного. Компании Disney, J.P. Morgan Chase и многие другие. Масштабное сокращение налогов и регуляционных норм снова делает нас великой державой", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что впереди Соединенные Штаты еще ждет долгий путь.

Ранее компания The Walt Disney заявила, что 125 тысяч ее сотрудников получат премию в размере 1 тысячи долларов из-за экономии в ходе американской налоговой реформы.

В декабре прошлого года Трамп подписал закон об изменениях налоговой системы, благодаря которой налог на прибыль корпораций был снижен с 35% до 21%. Основная цель реформы - возврат инвестиций непосредственно в экономику США, ранее ограниченные из-за высоких налогов для корпораций.